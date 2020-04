Everton Cebolinha doa cinco toneladas de alimentos em Maracanaú

O atacante cearense Everton Cebolinha, do Grêmio, realizou a doação de cinco toneladas de alimentos para pessoas carentes da cidade de Maracanaú, onde nasceu. Parte da entrega ocorreu na tarde desta terça-feira (7) através de amigos do atleta.

O objetivo é auxiliar os que ficam sem renda durante a pandemia do novo coronavírus e a suspensão do funcionamento de estabelecimentos não essenciais - medida adotada após decreto do governador Camilo Santana. Em Porto Alegre, um agente do jogador, Márcio Cruz, também entregou cestas básicas ao Asilo Padre Cacique. A informação foi publicada inicialmente pelo GloboEsporte.com.

Revelado nas categorias de base do Fortaleza, Everton tem contrato com o Grêmio até 2023. Com multa rescisória de 80 milhões de euros (R$ 356 mi), a diretoria gaúcha recusou ofertas do Milan-ITA, e do Beijing Guoan-CHN. O jogador teve ainda sondagens do Atlético de Madrid-ESP e do Arsenal-ING, mas não abriu negociações.

Caso seja vendido em definitivo, o cearense pode render uma quantia ao Fortaleza. No total, os direitos do atleta estão distribuídos entre: Grêmio (50%), Gilmar Veloz, empresário que representa o atleta (30%), Leão (10%) e o empresário Celso Rigo (10%).