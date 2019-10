Everton Cebolinha comenta carinho por Fortaleza e afirma "Sou torcedor"

Cearense de Maracanaú, Everton Cebolinha comentou o carinho que tem pelo Fortaleza, clube que teve passagem nas categorias de base antes de ir para o Grêmio. O atacante o clube gaucho e da Seleção Brasileira também afirmou ser torcedor do Tricolor do Pici e lamentou a derrota de sua equipe neste sábado (19), na Arena Castelão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"É algo que eu nunca tinha passado ainda na carreira que é enfrentar o clube no qual sou torcedor e tenho um carinho muito grande", disse o artilheiro do Grêmio no ano com 17 gols.

Everton iniciou seus caminhos no futebol no time do Maracanã, de Maracanaú, e logo depois foi para o Tricolor do Pici. Em 2013, o atacante deixou o Leão rumo ao Sub-20 do Tricolor Gaúcho. Destaque por habilidade e rapidez, o ponta subiu para o time de cima no ano seguinte. Na atualidade, o cearense é o principal jogador do clube de Porto Alegre-RS.

"É difícil (jogar contra o Fortaleza) porque é um clube que eu tenho um carinho enorme. Sempre deixei claro meu carinho e minha torcida. Mas eu sou profissional e hoje tinha que defender as cores do Grêmio. Infelizmente a gente saiu daqui derrota", lamentou Cebolinha.

No outro sábado (26), o Fortaleza encara o Cruzeiro, às 21h, no Mineirão, pela 28ª rodada da Série A do Brasileirão.