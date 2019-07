Everton admite sondagens, mas prega foco no Grêmio

O atacante Everton Cebolinha está em alta no mercado após suas boas atuações com a camisa da seleção brasileira na Copa América.

Em campo pelo Grêmio, que enfrenta o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil, o atacante destacou ter recebido "algumas consultas".

"Vou ser sincero, chegaram algumas consultas. Mas ao Grêmio não chegou nada e tenho que manter o foco", disse o atacante, em entrevista ao "SporTV" no intervalo do jogo.

O clube já destacou que sabe que o atacante sofrerá assédio de diversos clubes nesta janela de transferências europeias e pretende fazer "o maior negócio de todos os tempos" com Everton.

"Meu desejo é que [Everton] fique. Mas eu nunca vivi um momento como esse. Porque a torcida do Grêmio já está acostumada com a ideia de vendê-lo. Sabe qual é o grande debate desse negócio? Quanto o Grêmio vai ganhar... Eu vou botar o dedo na moleira do comprador e vou fazer o maior negócio do Grêmio de todos os tempos", disse o cartola, durante um evento em cidade do interior do Rio Grande do Sul, sendo gravado em vídeo que se espalhou na internet.