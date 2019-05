Eusébio goleia Sumov e garante vaga na próxima fase

A equipe do Eusébio não deu nenhuma chance para o Sumov/Tiradentes e venceu o jogo por 5 a 1, pela quarta rodada do Campeonato Cearense de Futsal, na tarde deste sábado (25), ás cinco horas da tarde no Ginásio Joaquim Gregório.

De folga na última rodada, o Eusébio teve duas semanas de preparação para essa partida. E teve efeito. Antes mesmo de acabar a primeira etapa do primeiro tempo, o jogo já estava três a zero. Domar e Canindé, duas vezes, abriram o marcador. Gerrin, artilheiro da equipe, marcou o quarto gol. Adriano, do Sumov, marcou contra e fechou o placar do Eusébio. Magrão foi o autor do único gol do Sumov na partida, que vinha de derrota por seis a zero do Maranguape, na última rodada.

O primeiro tempo foi marcado pela superioridade da equipe do Eusébio. O Sumov ficou apenas defendendo e suportando a pressão e, com muita dificuldade, chegando ao ataque em raras oportunidades. Somente no fim da primeira etapa, foi onde o golerio Urelha, do Eusébio, fez boas defesas garantindo a sua equipe á frente do placar;

O segundo tempo parecia outro jogo, tanto que o único gol do Sumov foi nesta etapa. O técnico Jackson Luis subiu a marcação da sua equipe e colocou mais pressão no jogo. Com essa proposta, o Eusébio teve mais dificuldade na saída de bola, fazendo com que o Sumov sempre ficasse na área de ataque da quadra. O goleiro Urelha, mais uma vez, foi o destaque da segunda etapa fazendo grandes defesas.

Com esse resultado, o Eusébio assume a liderança temporária do grupo B com 7 pontos e a vaga na próxima fase da competição. O Sumov, a última colocação com nenhum ponto conquistado em três partidas.

Outros jogos:

Ainda pelo grupo B, o Maranguape venceu o Ceará por 2 a 0 no Ginásio do SESI, em Maranguape. Já pelo grupo A, Horizonte venceu o BNB por 2x1 na quarta-feira (22), no Ginásio do Domingão, em Horizonte. O último jogo da rodada, o Jaguaribe venceu o Itapipoca por 1 a 0, no Ginásio Idalecio Diógenes, em Jaguaribe.