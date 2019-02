"Eu peguei": Herói da classificação do Ceará, Fernando Henrique comemora defesa decisiva

Herói do Ceará na classificação sobre o Foz do Iguaçu/PR na Copa do Brasil, Fernando Henrique comemorou e aproveitou para desestabilizar cobrador gritando "eu peguei (o pênalti)". Na sequência da jogada, o goleiro do Vovô defendeu a segunda cobrança do time paranaense com o pé esquerdo.

Após empatar sem gols no tempo normal, o Alvinegro de Porangabuçu venceu o Foz por 4 a 2 nas cobranças de pênaltis. Em noite brilhante, o goleiro Fernando Henrique foi o responsável pela equipe conseguir se classificar para a próxima rodada. "Eu peguei", gritava o goleiro para tentar desestabilizar o cobrador da equipe adversária.

Autor de duas defesas na cobrança de pênaltis e herói da classificação do @CearaSC contra o @FozIguacuFC, pela Copa do Brasil, Fernando Henrique comemora gritando "eu peguei". Com o resultado, o Vovô enfrenta o @Corinthians na próxima fase da competição. pic.twitter.com/o8TbCnGHv0 — Jogada (@diariojogada) 28 de fevereiro de 2019

E deu certo. Na cobrança, o zagueiro Luis Matheus mandou no meio do gol. Com o pé esquerdo, Fernando Henrique defendeu e deixou o Alvinegro na frente. Samuel Xavier bateu a última cobrança e decretou a vitória da equipe cearense por 4 a 2.

Com o resulto, o Ceará conquistou sua primeira vitória nos pênaltis na disputa da Copa do Brasil. Na próxima fase, a equipe comandada por Lisca irá enfrentar o Corinthians, que eliminou o Avenida/RS.