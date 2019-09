Estreante, João Menezes abre duelo do Brasil contra Barbados na Copa Davis

Estreante do Brasil em Copa Davis, o tenista João Menezes vai abrir o confronto com a equipe de Barbados, nesta sexta-feira (13), às 12 horas, no saibro da Sociedade Recreativa Mampituba, em Criciúma-SC. O campeão pan-americano em Lima, atual 194º do mundo, enfrentará Darian King, principal tenista do time rival e 169º do ranking.

Logo na sequência, Thiago Monteiro (101º) vai encarar Haydn Lewis, de 33 anos. O tenista de Barbados, equipe com quase nenhuma tradição na competição, não apresenta ranking na ATP. Quando esteve ranqueado, sua melhor posição foi a de 583º, em 2008. Darian King, por sua vez, já figurou em 106º, há dois anos

Os mesmos tenistas de Barbados serão os rivais de Bruno Soares e Marcelo Melo no jogo de duplas, na abertura do confronto no sábado, às 11 horas. Melo é o atual número 5 do mundo, enquanto Soares aparece na 22ª posição. Somente King tem ranking de duplas, ocupando o 182º lugar.

"Estamos seguindo com os treinos, aqui em Criciúma, para esse jogo de sábado. A Davis é sempre uma grande motivação para todos Então, temos de estar preparados, já que eles contarão com um belo jogador, que é o Darian King", comenta Marcelo Melo, ao apontar o alvo da maior preocupação brasileira.

Na sequência, as partidas de simples serão invertidas: Monteiro vai enfrentar King e Menezes terá pela frente Haydn Lewis. Thiago Wild, que completa a equipe brasileira, será opção para os jogos de simples. O tenista de apenas 19 anos ocupa o 330º posto no ranking da ATP.

O confronto é válido pelo Zonal Americano I da Copa Davis. O vencedor vai assegurar vaga na fase classificatória, a ser disputada em fevereiro de 2020, valendo vaga nas Finais da Davis, que passou a contar com novo formato a partir deste ano.

Contra Barbados, o Brasil terá a estreia do capitão Jaime Oncins, que assumiu o posto após a demissão de João Zwetsch logo após a derrota para a Bélgica, em fevereiro. Como jogador, Oncins defendeu o time brasileiro durante 11 anos, ao lado de tenistas como Gustavo Kuerten, ex-número 1 do mundo.