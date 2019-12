"Estou sendo constantemente exposto pela diretoria do Cruzeiro", acusa Thiago Neves

Por meio de uma nota publicada em seu perfil oficial no Instagram, Thiago Neves acusou a diretoria do Cruzeiro de expô-lo com frenquência. Envolvido nas recém polêmicas sobre o clube, o meia foi afastado oficialmente na última segunda-feira (2).

O clima na Raposa não anda nada bem. Antes da bola rolar contra o Vasco, no São Januário, Zezé Perrella, gestor da Raposa, afirmou em entrevista à imprensa que o meia não defende mais a equipe. Envolvido nas recentes polêmicas do clube, o atleta foi visto em um evento vestido no Mineirão, no domingo (1). Através de seu perfil, o meia se defendeu e citou os últimos títulos conquistados com o time.

"Eu, Thiago, estou sendo constantemente exposto pela diretoria do Cruzeiro EC. Clube que defendi com afinco e tanto contribui nesses últimos anos, em especial nas conquistas: Campeonato Mineiro 2018, 2019 e Copa do Brasil 2017, 2018", escreveu o atleta. E continuou. "Me reservo o direito de não me manifestar sobre qualquer comentário feito pela diretoria, até para não me expor mais ainda. Que Deus perdoe essas pessoas...!!"

Minutos após a repercusão, o atleta desativou seu perfil.

Na tabela, o Cruzeiro, que perdeu por 1 a 0 para o Vasco, segue como primeiro time dentro do Z4 em 17º com 36 pontos. A última partida de Thiago pela Raposa foi na última quinta-feira (28), na derrota por 1 a 0 para o CSA - AL. No jogo, quando o atleta teve a oportunidade de empatar no início do segundo tempo, mas desperdiçou uma penalidade mandando a bola para fora.

O Cruzeiro segue com dois meses - outubro e novembro - de salários atrasados. "Coloquei aquele mês, o mês que faltava (setembro). Nós estamos com dois meses atrasados. Mas é uma realidade hoje de 70% dos clubes do Brasil. Está assim no Cruzeiro de uns tempos pra cá, talvez porque o Cruzeiro não tinha essa história de atrasar salários. Agora, eu jogo muito aberto. Quer dizer, não estamos em dia, não estamos em dia, tem que falar a verdade", disse o gestor.