"Estamos dando passos consistentes", avalia Enderson sobre evolução no futebol do Ceará

Há pouco menos de um mês no Ceará, o técnico Enderson Moreira voltou ao Vovô e encontrou uma base de equipe deixada por Argel Fucks, mas que ainda está longe de seu ideal para 2020, de acordo com o treinador.

"Quando o time começou a jogar, mantive a base do trabalho do Argel e começamos a 'brincar' um pouco colocando um atleta, vendo como um funciona com outro. A única certeza que tenho é que o time que começa o trabalho comigo não vai terminar. Temos um percurso longo e muitas descobertas a serem feitas. Se você pegar fragmentos de atuações, pode cometer injustiças", analisou o comandante alvinegro em coletiva nesta terça-feira (25).

De volta ao Ceará após cerca de 4 meses desde sua saída em 2019, Enderson reencontrou jogadores com quem trabalhou na última temporada além do reforços de outros 12, aumentando o leque de opções dentro de campo. Apesar do desempenho ainda abaixo do esperado, o técnico vê uma crescente no grupo alvinegro.

"O atleta que tava aqui ano passado pode não ser o mesmo esse ano. Um problema muscular pode afetar muito o desempenho. Estou observando quem encaixa com quem e dando padrão de jogo. Estamos distantes daquilo que eu penso. Mas estamos dando passos consistentes. Percebemos uma vontade deles de buscar esse rendimento", explicou Enderson.

Duas vitórias (Bragantino/PA e Caucaia) e um empate (Bahia) não são parâmetros consistentes para analisar o trabalho do treinador à frente do Ceará até o momento. O foco é preparar o time com paciência para chegar no Brasileirão na melhor forma.

"Acho que tudo o que acontece nesse primeiro semestre precisa servir de uma boa base para o que vamos enfrentar no Brasileiro. Se entrarmos mais ou menos, as dificuldades serão enormes", avalia o treinador.

O próximo compromisso do Vovô é nesta quarta-feira, às 17h, contra o Botafogo/PB, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste. O Ceará ocupa a vice-lanterna do Grupo B da competição com 4 pontos, distante somente 2 pontos do G-4 que dá acesso ao mata-mata.