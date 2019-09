Estado do Ceará é destaque no Nordeste-Brasil de BMX em Natal–RN

No último final de semana, 7 e 8 de setembro, a Delegação de BMX do Estado do Ceará esteve participando em Natal – Rio Grande do Norte, da 2ª etapa do Nordeste-Brasil de BMX, sagrando-se campeão em nada menos que cinco categorias. Além das vitórias os cearenses ainda arrancaram cinco vice-campeonatos e diversos pódios.

O número de participantes do Ceará foi tão expressivo que superou até mesmo os donos da casa (Rio Grande do Norte) em número de pilotos, 35 ao todo. Paraíba, Pernambuco e Bahia também participaram do evento o que ajudou a elevar o nível da competição. A Delegação Cearense contou com o apoio do Governo do Estado do Ceará, através da Casa Civil.

Veja o resultados dos cearenses na 2ª etapa do Nordeste-Brasil em Natal-RN:

João Élcio – Campeão – Categoria 6-7 anos

Pedro Lucas – 3º colocado – Categoria 7-8 anos

Victoria da Paz – Campeã – Categoria – Girls até 15 anos

Silvely Felismino – Campeã – Categoria – Super Girls – 17+

Caio César – 2º Colocado – Categoria – 13-14 anos

David Rodrigues – 3º Colocado – Categoria – 13-14 anos

Kawan Avelino – 4º Colocado – Categoria – 13-14 anos

Pedro Kauã – Campeão – Categoria – 15-16 anos

Ryan Victor – 2º Colocado – Categoria – 15-16 anos

Vitor Gabriel – 4º Colocado – Categoria – 15-16 anos

Maurício Porto – Vice-Campeão – Categoria – 17-24 anos

Kelson Brito – 3º Colocado – Categoria – 17-24 anos

Lohan Andrade – 5º Colocado – Categoria – 17-24 anos

Graciano Tomaz – 2º Colocado – Categoria MTBx

Otacílio Batista – 4º Colocado – Categoria MTBx

Clerton Carmo – 2º Colocado – Categoria Cruizer 50+

Milton Pereira – 3º Colocado – Categoria Cruizer 50+

Kleber Amaro – 4º Colocado – Categoria Cruizer Open/5º Colocado – Elite Master

Alisson Alexandre – 3º Colocado – Cruizer 17-24

Lutero Ferreira – 4º Colocado – Cruizer 25-29

Marcelo Moreira – Campeão – Categoria 40+

Milton Pereira – 3º Colocado – Categoria 40+

Rafael Soares – 4º Colocado – Categoria 40+

Junior Braz – 5º Colocado – Categoria 40+

Amaudson Ximenes – 7º Colocado – Categoria 40+

Apolonio “Fox” – 8º Colocado – Categoria 40+