“Está na hora dele assumir o que quer”, diz Lisca sobre saída de Rospide

O ambiente do alvinegro de Porangabuçu ficou tumultuado nos últimos dias. Isso porque o, até então, auxiliar técnico Marcelo Rospide foi desligado da função a pedido de Lisca, treinador da equipe.

A repercussão do fato ganhou grande proporção após reportagem feita pelo site UOL, falando que o ambiente nos bastidores do Ceará não está entre os melhores já há algum tempo, além de relatar mau estar entre Lisca, comissão técnica, jogadores e outros funcionários do clube.

Lisca falou pela primeira vez sobre a polêmica à rádio RBS, do Rio Grande do Sul, e negou qualquer polêmica sobre ambiente desgastado no Alvinegro. “Não existe isso. Eu estou em um bom momento, estou legal para caramba, o clube está num ótimo momento e as pessoas estão tentando tumultuar o ambiente."

O treinador também falou sobre a saída de Rospide, declarando que o profissional desligado busca “voos mais altos” na carreira, mas que está faltando ousadia por parte do próprio. “Está na hora dele assumir o que ele quer, que é ser treinador de futebol e ter coragem de ir para a linha de frente de novo. Está faltando coragem pra ele, está faltando oportunidade, mas não será aqui no Ceará”.

Por fim, Lisca negou boatos de que pediu o desligamento de Rospide pelo fato do auxiliar tomar decisões sem consultá-lo. "Ele sempre respeitou a hierarquia, a comissão técnica é que nem um time de futebol, tem as funções. Cada um tem seus sonhos, seus objetivos, e o dele (Rospide) hoje não é ser segundo auxiliar. Não quer dizer que ele me desagradou, ou que ele fez alguma coisa. Ele é um cara correto. Ele tem que buscar o espaço dele", finalizou o treinador.