Esquerdinha é regularizado e deve jogar contra o Santa Cruz

Já integrado e treinando normalmente com o restante dos atletas do Ferroviário desde o início de maio, Esquerdinha foi regularizado na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta quinhta-feira (4), e está apto para jogar contra o Santa Cruz, nesta sexta-feira (5). Meia estava emprestado ao futebol mexicano.

Líder do Grupo A da Série C do Brasileirão com 20 pontos em 10 jogos disputados, o Ferrão terá o reforço do meia Esquerdinha para o duelo diante da Cobra Coral, no estádio do Arruda, em Recife/PE.

O atleta, que chegou ao Tubarão da Barra na temporada passada e foi de imensa importância no acesso à Série C e título da Série D, acabou sendo emprestado ao Juventude/RS e Alebrijes/MEX, onde estava atualmente. Na equipe gaúcha o meia esteve em campo cinco vezes, mas não marcou nenhum gol. Já no time mexicano, o atleta também atuou em cinco jogos e marcou um gol.

De saída

O volante Jonathas teve seu contrato rescindido com o Ferroviário. O motivo da saída do jogador teria sido por não se adequar as regras e condutas do Tubarão da Barra, segundo informou assessoria de comunicação do clube na tarde desta quinta (4). Jonathas estava na equipe coral por empréstimo.

Delegação do Peixe segue para a capital pernambucana nesta quinta. Na próxima sexta-feira (5), o Ferroviário encara o Santa Cruz/PE, no estádio Arruda, pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, às 20h. Independente do resultado a equipe da Barra segue na liderança da competição.