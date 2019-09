Esposa de Éverton Cebolinha se diz "trocada" por FIFA 20 após lançamento do jogo

Esposa de Éverton Cebolinha, Isa Ranieri reclamou com o marido pelo por seu novo vício: o game FIFA 20. "De novo? Tem mais vida não?", questionou Isa ao jogador, em tom da brincadeira, enquanto tomava o café da manhã sozinha, "trocada" pelo jogo. "Infelizmente, vai ter que ser dividido agora: você, Sophia (filha do casal) e FIFA 20", respondeu Éverton enquanto jogava uma partida entre Arsenal e Chelsea.

O novo FIFA está disponível desde terça-feira (24) para quem o adquiriu na pré-venda, como fez o atleta cearense. Seu lançamento oficial será sexta-feira (27) e poderá ser jogado no PlayStation 4, Xbox One e no PC.