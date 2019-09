Esposa de dirigente do Botafogo vence sorteio de carro da CBF sem estar no estádio

A vitória do São Paulo sobre o Botafogo no Nilton Santos, neste sábado (21), teve polêmica com o sorteio de automóveis que a CBF realiza no Brasileirão em alguns jogos deste 2º turno. A esposa do presidente do Conselho Deliberativo do Botafogo, Edson Alves, foi a vencedora de um carro Fiat Mobi durante o intervalo. Porém, segundo apuração do jornal O Globo, ela não estava no estádio, descumprindo uma regra da ação.

De acordo com o regulamento do sorteio, somente pessoas dentro do estádio podem ter seus nomes inseridos no cupom para participar. O bilhete teria sido preenchido pelo pai do presidente do Conselho. A expectativa é de que o sorteio seja refeito. Apesar disso, não é proibido aos parentes de um conselheiro de clube concorrer.

Em suas redes sociais, Edson manifestou que não ficarão com o prêmio.

Já decidi, em conjunto com minha esposa, que em hipótese alguma ficaremos com o carro. Entendo que o mesmo deva ser direcionado para o clube de alguma forma. Quero reiterar que o Botafogo não teve participação alguma no sorteio. E agradecer pelas várias manifestações de apoio recebidas"

"Sua Torcida Vale Carro Zero"

A promoção "Sua Torcida Vale Carro Zero" é uma ideia da CBF para atrair mais torcedores aos estádios do Brasileirão. Para concorrer, é necessário preencer um cupom respondendo à pergunta "Qual o melhor campeonato de pontos corridos do futebol brasileiro?".

Confira os jogos com sorteio

RODADA 21 | Atlético-MG x Vasco e Chapecoense x Corinthians

RODADA 22 | Flamengo x São Paulo e Fluminense x Grêmio

RODADA 23 | Ceará x Goiás e Vasco x Santos

RODADA 24 | Flamengo x Atlético-MG e Fortaleza x Chapecoense

RODADA 25 | Fluminense x Bahia e Internacional x Santos

RODADA 26 | Fortaleza x Flamengo e Goiás x Corinthians

RODADA 27 | Bahia x Ceará e Internacional x Vasco

RODADA 28 | Avaí x Palmeiras e Grêmio x Botafogo

RODADA 29 | Atlético-MG x Chapecoense e Ceará x Fluminense

RODADA 30 | Cruzeiro x Bahia e Santos x Botafogo

RODADA 31 | Corinthians x Fortaleza e Grêmio x CSA

RODADA 32 | Botafogo x Avaí e São Paulo x Athletico-PR

RODADA 33 | Corinthians x Internacional e Vasco x Goiás

RODADA 34 | CSA x Fluminense e Santos x Cruzeiro

RODADA 35 | Athletico-PR x Grêmio e Bahia x Atlético-MG

RODADA 36 | Goiás x Fortaleza e Palmeiras x Flamengo

RODADA 37 | Chapecoense x CSA e São Paulo x Internacional

RODADA 38 | Avaí x Athletico-PR e Cruzeiro x Palmeiras