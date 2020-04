ESports: Ceará goleia Covid-19 em ação contra o novo coronavírus

Em nova ação contra o novo coronavírus, o Ceará entrou em campo e goleou o time do Covid-19 por 6 a 0 neste domingo (5). O duelo, no entanto, foi virtual e transmitido através do Facebook do clube. Com check-in liberado ao sócio-torcedor, o Vovô registrou mais de 15.222 alvinegros presentes em casa.

No game, a equipe foi representada por um grupo de Fifa Proclub e contou com gols de Dudu, Mata Pato e Phzin, duas vezes cada. Antes da partida, a cantora Clara Martod realizou um show para animar os torcedores.

“É uma iniciativa com o objetivo de auxiliar as pessoas a se unirem na luta contra o novo coronavírus. A parte de cada um é fundamental. E se no campo iremos fazer esta simulação, cada torcedor do Ceará, mesmo que dentro de casa, pode se sentir um jogador do time. É um momento importante em que a responsabilidade pode salvar vidas”, explicou Thiago Morais, coordenador de eSports do Ceará.

Outras ações

Além do confronto contra o Covid-19, diante da paralisação do futebol nacional, o Ceará criou ações para os sócios-torcedores. O clube lançou a campanha '+30 para você, +30 de sócio vozão', que dará ao torcedor cadastrado no programa “Sócio Vozão” um mês a mais no respectivo plano. Os torcedores que realizarem adesões no período de quarentena também terão o desconto.

O clube ainda lançou a ação "Vamos cuidar dos vovôs”, reforçando a necessidade de atenção com os idosos - grupo de risco do novo coronavírus. Para auxiliar o Governo do Estado, a diretoria alvinegra disponibilizou o Centro de Treinamento Dr. Luís Campos, em Itaitinga, como mais uma estrutura contra a doença.

O gerente do programa Sócio Vozão, Bruno Dias, afirmou que a preocupação do clube é cuidar dos torcedores.

"A nossa posição como clube de futebol e a responsabilidade social que esse título nos traz é, nesse momento de pandemia, tentar tirar um pouco a preocupação do torcedor e pedir para ele se cuidar, cuidar dos seus e assim poder olhar para frente, pois sabemos que vai passar. O nosso objetivo é cuidar dos torcedores nesse período de quarentena. Então todas as campanhas que já entregamos e as que estão engatilhadas vão seguir a mesma linha", destacou.

E os cuidados também são na parte financeira. Através das redes sociais, o clube convidou sócios-torcedores que sejam proprietários de micro e pequenas empresas para enviar - por meio dos canais de comunicação digital ou do e-mail divulga@sociovozao.com - o site, logotipo e o telefone dos negócios. Assim como o atleta, o time vai divulgar as informações nas próprias páginas oficiais para auxiliá-los.