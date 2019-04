“Espero estrear bem”, diz Edson Cariús em retorno do Ferroviário à Série C após 13 anos

O Ferroviário retorna a Série C depois de 13 anos, a última vez em que o Tubarão da Barra disputou o campeonato foi em 2006. Na semana que antecede a sua estreia no certame, o Ferroviário chega na competição tentando dar a volta por cima depois de uma desclassificação precoce no Campeonato Cearense, até agora a diretoria coral anunciou nove contratações visando a competição.



Durante o Estadual foram sete jogos na competição, oito pontos marcados e a sexta posição na tabela, fazendo com que o Ferroviário não se classificasse nem para as semifinais com a pior defesa do campeonato com 12 gols sofridos.

Edson Cariús é a principal esperança de gols na equipe. Mesmo com a queda precoce do Ferroviário, o camisa nove não perdeu seu posto de artilheiro da competição com dez gols, um tento a menos que em 2018, quando ficou na terceira posição da artilharia atrás de Arthur e Gustavo, com 11 e 16 gols respectivamente.

"A responsabilidade só aumenta, a gente vem treinando há quase um mês. O que apresentamos no Cearense não foi satisfatória para gente. Agora temos uma competição difícil em que podemos colocar o Ferroviário numa Série B do Campeonato Brasileiro, mas pra isso a gente tem que fazer totalmente diferente do que fizemos no Estadual", destacou Cariús.

Agora na Série C, Edson Cariús visa uma nova temporada para o Ferroviário, onde o principal objetivo é o acesso à Série B e não tem pretensão de sair do clube.

"Eu estou tranquilo. A gente vem trabalhando firme e forte, especulações sempre existiram desde o ano passado, mas isso nunca mexeu com a minha cabeça. É normal ter essas especulações, mas é importante que eu esteja tranquilo, trabalhando e focado em prol de ajudar o Ferroviário. Esse é meu objetivo e eu espero estrear bem".

O próximo compromisso do Ferroviário é contra o Botafogo/PB, no domingo (28), no estádio Almeidão, às 17h (horário de Brasília).

"O Botafogo/PB é um adversário difícil, não é à toa que foi campeão paraibano e está nas semifinais da Copa do Nordeste. (...) Toda atenção redobrada para não ser surpreendido e sim surpreender nosso adversário".