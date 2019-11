Especialista em arbitragem aponta Fortaleza prejudicado contra o Atlético/MG

O Fortaleza foi prejudicado pela arbitragem contra o Atlético/MG neste sábado (2), durante o empate em 2 a 2 na Arena Castelão. A análise é do comentarista de arbitragem Paulo Cesar de Oliveira, da Central do Apito. O lance em questão ocorreu aos 38 do 2º tempo, quando André Luís recebeu contato de Igor Rabello na entrada da área e cai no gramado.

"Era uma situação clara de gol. André Luís tinha o domínio da bola, caminho, a falta foi por trás, e o Patric estava distante. Por ser situação de vermelho, o VAR deveria recomendar a revisão. Pra mim foi falta fora da área clara", explicou.

A principal queixa é o omissão do árbitro de vídeo (VAR). Segundo a análise do quadro, o juiz Rodolpho Toski Marques (FIFA) deveria ter revisto o lance sob suspeita de cartão vermelho para o defensor atleticano.

Na ocasião, o técnico Rogério Ceni e o atacante Wellington Paulista foram advertidos com amarelo devido reclamação. Com um atleta a menos, o Galo empatou o duelo no minuto seguinte com Fabio Santos.