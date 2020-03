Espanha e Alemanha se enfrentarão no videogame para compensar amistoso cancelado

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF, na sigla em espanhol) anunciou que na próxima segunda-feira Espanha e Alemanha irão se enfrentar em um amistoso virtual de FIFA 20, com a participação de quatro jogadores das seleções masculina, feminina, sub-21 e de eFootball.

O embate acontecerá em um campo virtual, devido à impossibilidade de realizar o amistoso nos gramados por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19) no mundo. A partida acontecerá para compensar os dois amistosos que a seleção espanhola disputaria neste final de março contra a Alemanha e a Holanda, no estádio Wanda Metropolitano, em Madri, e na Arena Johan Cryff, em Amsterdã, respectivamente.

"As conversações entre as federações alemã e espanhola resultou neste amistoso onde os jogadores convocados irão jogar uma partida contra o seu equivalente da seleção alemã ", explicou o RFEF, em comunicado oficial divulgado nesta sexta-feira.

A transmissão da partida será realizada através do canal oficial da RFEF na Twitch e em suas demais plataformas de transmissão oficiais. "Os convocados para esta competição online serão anunciados a partir das 18 horas (desta sexta-feira), através dos canais oficiais da equipe espanhola futebol", explicou a federação.