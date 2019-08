Enxame de abelhas em bandeirinha atrasa início de Fortaleza x Internacional, no Castelão

A partida entre Fortaleza e Internacional, na Arena Castelão, pela Série A do Campeonato Brasileiro, foi marcada por um caso inusitado. Antes da bola rolar, um enxame de abelhas ficou na bandeirinha de escanteio, impedindo que a partida tivesse início.

O árbitro da partida solicitou a ajuda dos bombeiros que estavam presentes no estádio. Durante 19 minutos, eles tentaram afastar os insetos do local. Utilizaram extintor de incêndio e jatos de água para lavar a bandeirinha. Mas nada resolveu.

Até que um funcionário da Arena Castelão utilizou um líquido branco em cima das abelhas e depois retirou a haste de sustentação da bandeirinha. Com isso, as abelhas foram dispersadas, indo ficar na placa de propaganda. Só assim, o trio de arbitragem autorizou o início da partida, marcada inicialmente para as 17 horas deste sábado (17).

Antes da bola rolar, o Fortaleza ocupava a 12ª colocação, com 17 pontos. O Internacional era o 8º, com 21 pontos ganhos.