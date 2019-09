Entenda as propostas do Ferroviário para Edson Cariús

A negociação entre Edson Cariús e o Ferroviário está próxima de um desfecho. Com contrato encerrado no fim de novembro e multa estipulada em R$ 3 milhões, no início do vínculo, o Tubarão da Barra tem assegurado um percentual do atacante, independente da permanência ou não do ídolo coral.

Em contato com o Sistema Verdes Mares, o presidente do clube, Newton Filho, afirmou que o Ferrão trabalha em duas frentes com o atleta de 30 anos: renovação até abril de 2021 com empréstimo ou ruptura do vínculo e saída em definitivo.

Caso Cariús permaneça, o Ferroviário ficará com 20% dos direitos federativos e econômicos do atleta. A liberação para outro clube, no entanto, eleva a cota da equipe para 40%.

Terceiro maior artilheiro do Brasil na temporada, com 19 gols, Cariús recebeu propostas dos alagoanos CSA e CRB. O Diário do Nordeste apurou que o atacante deseja defender outro time antes do fim do ano e foi sondado por Avaí, Ceará e Fortaleza.

Anunciado pelo Tubarão da Barra em abril do ano passado, o centroavante logo conquistou a titularidade absoluta ao manter o faro de artilheiro. Ao todo, totalizou 54 partidas pelo Ferrão e marcou 35 gols, conquistando também os títulos da Fares Lopes e Série D em 2018, todos inéditos na história da equipe.