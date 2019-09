Entenda a polêmica envolvendo os atacantes ex-Ceará Mota e Luiz Carlos

Artilheiros e aposentados, Luiz Carlos e Mota protagonizaram uma polêmica envolvendo situações do passado, mais precisamente do ano de 2009, quando Ceará conquistou acesso à Série A. Tudo começou na última segunda-feira (17), quando Mota concedeu uma entrevista ao próprio clube. Na ocasião, o ex-atleta revelou que o retorno ao Alvinegro naquele ano ocorreu para evitar que Luiz Carlos pudesse defender o time.

Segundo Mota, o então técnico PC Gusmão tinha de escolher um dos atletas como reforço. "Tinha contrato na Coréia, me lesionei e voltei para tratar aqui em Fortaleza. Conversei com o presidente na época, o Evandro Leitão, para me tratar aqui no Ceará. E aí fui conhecendo todo mundo. Até que o PC Gusmão chegou e foi lá em casa, falando que foi lá para me contratar. Até dei risada. E ele falou 'é sério, Mota, com esse elenco aí, a gente sobe, precisamos de você, porque se você não vier, os caras querem trazer o Luiz Carlos'. E eu disse 'aquele que pisou na bandeira do Ceará? Depende de mim? Então, eu vou'. Esse cara não merece vestir a camisa do Ceará", revelou o atacante.

Luiz Carlos, que passou pelo time em 2008, havia deixado uma boa impressão, tendo marcado 23 gols em 27 jogos. No entanto, logo se transferiu ao Internacional, sendo emprestado posteriormente ao Fortaleza. Já no time tricolor, durante uma apresentação para a torcida, acabou pisando no escudo do Ceará.

Após atuar no Ceará, Luiz Carlos passou pelo Fortaleza Foto: Tuno Vieira / SVM

Através das redes sociais, nesta segunda-feira (23), o ex-atleta se defendeu do episódio e chamou Mota de mentiroso, já que não havia proposta alvinegra no período. Luiz Carlos ainda aproveitou para afirmar que o ex-companheiro de profissão é um 'mal caráter' ao se aproveitar de uma situação para tentar 'uma boquinha no Vozão'.

"Mota devia era ter vergonha na cara, isso sim. Queria entregar a final do Cearense quando jogava pelo Ferroviário para o Ceará, levou até tapa de outros jogadores para deixar de ser mal caráter. Agora quer pegar moral com a torcida e toca no meu nome, quer ser treinador, mas não tem ética e profissionalismo e me desrespeitou. E está doido por uma boquinha no Vozão. Agora não perde um jogo no Castelão. Respeita a minha história, Marmota", publicou no Instagram.

Atualmente, Mota e Luiz Carlos estão participando do curso da CBF para se tornarem técnicos. Enquanto o primeiro ainda não definiu se irá seguir carreira à beira do gramado, o "Imperador" já declarou que pretende retornar ao futebol como comandante.