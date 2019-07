Enquete: Qual a sua opinião sobre a nova distribuição de torcidas no Clássico-Rei?

O primeiro Clássico-Rei na Série A do Brasileiro de 2019, realizado dia 3 de agosto, será marcado por uma nova distribuição de público. Diferente do que era aplicado nos últimos anos, com torcidas divididas, o Ceará, mandante do próximo jogo, decidiu que o duelo terá mais torcida alvinegra que tricolor, deixando reservado para o rival apenas os setores superior e inferior do lado sul. O Fortaleza emitiu nota afirmando que a medida não foi "fruto de um acordo entre os clubes" e que vai fazer o mesmo no jogo de volta do Brasileirão, realizado dia 10 de novembro. A mudança dividiu a opinião dos torcedores nas redes sociais. O que você acha?

