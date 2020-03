Enderson sinaliza volta de Charles ao time titular contra o Vitória; veja coletiva

O Ceará encara o Vitória, nesta quinta-feira (11), às 19h15, na Arena Castelão, e o técnico Enderson Moreira já tem em mente o time que deve entrar em campo para partida fundamental do Alvinegro na temporada. A Copa do Brasil chega à terceira fase, e se o Vovô passar do rubro-negro baiano deve faturar R$ 2 milhões apenas com este confronto.

Para o jogo, o treinador alvinegro conta com o retorno de peças importantes, como o zagueiro Luiz Otávio e os volantes Charles e o William Oliveira. O primeiro naturalmente ocupa o lado esquerdo da defesa no lugar de Eduardo Brock, enquanto o segundo volta ao meio campo. William Oliveira também pode retornar, mas o treinador não deixou pistas sobre isso.

E é justamente na volta de Charles que reside a dúvida. Quem sai para o volante ex-Sport entrar? Ricardinho fez bons jogos e ofereceu melhor saída de bola ao alvinegro, enquanto Fabinho, embora ainda longe da fase que viveu na Série A, oferece consistência defensiva superior ao time cearense. Mas o treinador alvinegro sinalizou o retorno do meia ao time.

O Charles tem uma possibilidade boa de retornar, ele fez bons treinos, a gente está atento pela questão da condição dele. Ele foi o mais atingido por essa virose", disse.

Apesar das vitórias, Enderson reconheceu que o Ceará precisa evoluir, mesmo vivendo sequência invicta na temporada. "A gente gostaria de fazer uma preparação muito melhor. A gente sabe que a gente tem muito trabalho pela frente ainda. Muita coisa eles não estão fazendo, tenho que ter tranquilidade para não deixar minha ansiedade ultrapassar aquilo que dá para ser feito no momento. Essa equipe do Ceará, a gente não sabe onde vai chegar ainda, mas ela tem muito potencial. A gente tem um processo enorme pela frente, mas nós precisamos ganhar. Com as conquistas, com o resultados a gente ganha credibilidade".

Confira a entrevista completa do técnico Enderson Moreira