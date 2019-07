Enderson não garante estreia de Lima contra Inter: "Estou para decidir ainda"

Enderson Moreira, em coletiva nesta quinta-feira (25), falou sobre a possibilidade do meia Lima começar entre os titulares na partida contra o Internacional, neste sábado (27), às 19h, no Estádio Beira Rio. Um dos reforços alvinegros que ainda esperam para mostrar seu futebol, o atleta pode atuar centralizado ou no lado esquerdo do ataque, posição muito rodada no elenco do Vovô. No entanto, o treinador ainda tem dúvidas se usará a nova opção contra os colorados.

"To pra decidir ainda se é uma possibilidade já. To conversando com ele. Ele sabe daquilo que pode executar. Não tenho pressa pra que eles possam voltar. Quero que eles voltem bem. É mais importante do que voltar rápido. Às vezes o jogador volta sem estar preparado, e ele vai te prejudicar. Quantas vezes você antecipa a volta de um atleta na equipe e a decepção é enorme? A primeira cabeça que vai rolar é a do treinador quando as coisas não funcionam. A gente conhece a cultura do futebol brasileiro", falou o comandante.

Para Enderson, o Ceará não jogou bem nos primeiros 10 minutos diante do Palmeiras, mas depois conseguiu aplicar as estratégias do técnico e garantir a vitória dentro de casa. Para o treinador, os atletas já começaram a captar sua metodologia de jogo.

"Um elenco bem equilibrado. Me apoio muito na organização da equipe, de cada atleta saber o que e como fazer sua função. Temos que valorizar muito o conjunto, a ideia de jogo, a organização tática. Temos espaço para crescer. Percebi que tão começando a pegar as ideias. Tem muita coisa que eles ainda precisam entender. Eles tão caminhando bem, percebo uma evolução diária", afirmou Enderson.

Quixadá e Wescley

Juninho Quixadá e Wescley aos poucos vão se reintegrando ao elenco alvinegro. Sem jogar há 9 meses, Quixadá foi banco contra o Palmeiras. Enderson projeta uma evolução no jogo do Vovô com a volta das peças par ao setor ofensivo.

"Esses atletas vão nos proporcionar alternativas diferentes daqueles que estavam jogando, e isso é muito bom. Vamos poder rodar o elenco e ter um crescimento", disse o técnico. Porém, de acordo com ele, ainda não possuem condições de iniciar uma partida.