Enderson Moreira sobre o empate do Ceará com o Cruzeiro: "Envergonhado"

"Muito ruim, péssimo". Assim Enderson Moreira explicou o 1º tempo do Ceará no empate contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (25), na Arena Castelão, pela 21ª rodada da Série A. O técnico alvinegro revelou estar "envergonhado" com o resultado, que amplicou o jejum de vitórias para sete partidas.

"Hoje era um dia que nosso torcedor poderia nos abandonar, mas nos incentivou muito. Não nos abandonou. Estamos trabalhando, empenhados, tristes e um pouco envergonhado. Queremos dar alegria ao nosso torcedor", comentou.

Mesmo mexendo na equipe e trazendo cinco peças diferentes da escalação utilizada no revés para o CSA, o Vovô esbarrou nas chances desperdiçadas. Estagnado na 14ª colocação, com 23 pontos, Enderson ressaltou que o time está trabalhando duro para reverter a situação no Brasileirão.

"O futebol te leva a coisas que não conseguimos compreender. É continuar trabalhando e saber que é uma fase, e que logo vai passar. Temos trabalhado, criado situações, temos um número absurdo de finalizações e não conseguimos a vitória", finalizou.

Sem tempo para descansar, o elenco se reapresenta na quinta-feira (26), às 15h30, no CT de Porangabuçu. O próximo duelo é domingo (29), diante do Atlético-MG, no Independência, às 19 horas.

Confira outros pontos da entrevista