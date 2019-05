Enderson Moreira sinaliza mudanças no time do Ceará

O técnico do Ceará, Enderson Moreira, sinalizou mudanças no time do Ceará para o jogo de domingo, às 19 horas contra o Grêmio no Castelão. O comandante alvinegro, não quis citar as mudanças que fará, mas deixou claro que a equipe precisa de mudanças táticas, de outra forma de jogar para voltar a vencer na Série A. Para ele, jogar bem como ocorreu nos últimos 3 jogos mas perdendo, não é suficiente para a manutenção da equipe.

"As nossas atuações não condizem com nossa pontuação mas não podemos remoer o que passou. Só jogar bem não está sendo o suficiente e precisamos de um reação. Preciso ver mais atletas em campo, mais encaixes, pensar de uma forma diferente de jogar. Não podemos manter o que tem feito já que não teve resultado. Alguns detalhes precisam melhorar, entendimento tático, encaixar um peça melhor que outra. Não que o jogador que estar saindo tenha ido mal, mas muitos precisam dar uma revigorada pelo número de jogos que fizeram".

Sem citar as mudanças, Enderson apontou Pedro Ken, Bergson e Galhardo como boas opções.

"Temos boas opções. Podemos perder em entrosamento de um novo desenho, uma nova perspectiva, mas podemos ganhar em velocidade na frente, e outra mudança no volante com mais saída, saindo um com um pouco mais de pegada. Tenho duas ou três duvidas ainda. O Pedro Ken é um jogador muito interessante, assim como o bergson. O Galhardo fez sua estreia e foi bem, então são boas possibilidades".

Sobre o adversário de domingo, Enderson sabe da dificuldade do desafio.

"O Grêmio está entrosado e joga um futebol dos melhores do Brasil. É um dos adversários mais difíceis que podemos ter, mas se jogarmos organizados, concentrados e com o apoio da torcida, podemos surpreender. Precisamos pontuar e vamos em busca disso".