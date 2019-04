Enderson Moreira será apresentado nesta terça-feira no Ceará

O Ceará anunciou Enderson Moreira como novo técnico, após a saída de Lisca e os fracassos no 1º semestre no Estadual, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Após a demissão de Lisca pela manhã, um dia depois da perda do Campeonato Cearense para o Forrtaleza, o nome de Enderson ganhou força e o clube acertou com ele no fim da tarde.

Para contratar o ex-técnico do Bahia - Enderson deixou o clube após a eliminação na 1ª Fase da Copa do Nordeste - o Ceará venceu a concorrência pesada com Vasco e Goiás, clubes que também haviam demitido seus técnicos - Alberto Valentim e Maurício Barbieri, respectivamente.

O presidente do clube, Robinson de Castro, confirmou a contratação de Enderson em entrevista à Rádio Verdes Mares. “O Enderson tinha proposta do Goiás, do Vasco, mas escolheu aqui a nossa do Ceará. Ele achou que o nosso elenco estava mais forte por isso optou em trabalhar conosco”, disse Robinson.

Com uma semana até a estreia na Série A, no domingo (28), contra o CSA no Castelão, às 16h, Enderson participará da reformulação do elenco para a Série A, com reforços chegando e outros atletas que não renderam até então saindo.

Planejamento

Robinson de Castro confirmou a chegada do atacante Bergson, ex-Atlético/PR, e o acerto com mais dois atacantes. “Agora é trabalhar uns nomes e encaixe para a Série A. Temos dois jogadores acertados que não podemos revelar, são dois atacantes. Mas o Bergson está confirmado”, disse ele.

Sobre a saída de jogadores, o presidente do clube afirmou que uma avaliação já vinha sendo feita, mas que Enderson ainda será ouvido, com o clube tomando todos os cuidados para não queimar os atletas. Alguns nomes como o lateral-direito Cristovam, o zagueiro Eduardo Brock, o volante Auremir, e os atacantes João Paulo, Victor Feijão e Willie podem deixar o clube.

“Isso também é uma coisa a ser resolvida. É preciso muita prudência na análise, pois são jogadores que apostávamos. Podemos realocá-los em outros clubes, isso é natural. O importante agora é dar o máximo de informações para o Enderson e iniciar o trabalho”, finalizou.

Além de Enderson, o preparador físico Edy Carlos Soares e os auxiliares Luís Fernando Flores e Ailton Serafim também chegam a Porangabuçu para compor a nova comissão. O novo staff técnico desembarca na capital cearense nesta terça-feira (23).