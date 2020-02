Enderson Moreira revela preocupação com peso de Rodrigão, mas diz: "Está se dedicando para melhorar"

Depois de ter conquistado o segundo triunfo no seu quarto jogo sob o comando do Ceará depois de seu retorno, Enderson Moreira comemorou o triunfo sobre o Caucaia, pela 5ª rodada do Campeonato Cearense, e comentou um assunto polêmico: peso de Rodrigão. O treinador afirmou que o seu centroavante está sim acima do peso, mas saiu em defesa do jogador e disse que ele está buscando melhorar.

"O que posso falar para o nosso torcedor é que há uma preocupação enorme, mas ele está se dedicando para melhorar e tem melhorado. Ainda não está no nível que a gente acha que ele vai atingir, mas está conseguindo criar uma expectativa de chegar no ponto que temos como objetivo. A atuação dele condiz muito com isso. Movimentação, marcação, entrega e forma como batalhou faz com que a gente, cada vez, mais acredita que ele vá atingir esse nível", declarou o técnico alvinegro.

Sem citar nomes, Enderson afirmou que, por mais que outros jogadores do clube também não estejam na forma física ideal, apenas Rodrigão é criticado quando o tema é peso.

"É engraçado que temos outros atletas no elenco que, talvez, não estejam na sua melhor condição física, com um percentual de gordura. Mas, visualmente, a gente só olha para ele. Pode ser que um outro, que aparentemente é magro, tenha mais gordura do que ele", defendeu o treinador, que explicou o motivo do atacante sequer ter sido relacionado para o duelo do meio da semana pela Copa do Brasil. "Fomos claros com ele. Ele abriu uma semana, fez uma preparação. A gente tinha um jogo muito importante na quarta-feira, mas não adiantava levar se não estivesse bem preparado, inteiro. Poupamos com o pensamento de utilizá-lo na partida contra o Caucaia. Acho que ele fez uma boa partida e demonstrou presença de área".

Tendo uma batalha dura na próxima semana, Enderson Moreira solicitou o apoio do torcedor para lotar o estádio e emplacar a segunda vitória seguida. Desta vez, pela Copa do Nordeste.

"Precisamos ter um grande público na quarta-feira. Que a torcida possa vir com astral. A gente sabe que ainda está distante de onde nós queremos chegar", finalizou.

Na quarta (26), Ceará recebe o Botafogo-PB, às 17h na Arena Castelão, pela 5ª rodada da competição regional.