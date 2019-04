Enderson Moreira pede apoio da torcida do Ceará para confronto contra CSA: 'É a primeira decisão'

Técnico do Ceará, Enderson Moreira falou, em coletiva realizada no estádio Vovozão, sede do clube, na tarde desta sexta-feira (26), sobre as dificuldades que a equipe encontrará na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro e da precisão de fazer uma disputa regular para não ter problemas na reta final. O treinador alvinegro também comentou sobre a possibilidade da estreia do atacante Bergson, que foi regularizado nesta sexta, e pediu o apoio de seu torcedor para o jogo deste domingo (28), contra o CSA/AL.

"Queremos contar com o nosso torcedor para que ele possa muito nos ajudar porque já é a primeira decisão que temos no campeonato", disse o técnico do Alvinegro. "As informações do adversário são dos últimos jogos que acompanhamos. É uma equipe dura e bem preparada. O Marcelo (Cabo) vem realizando um trabalho de muito tempo no CSA. Nossa previsão é que teremos um jogo difícil, assim como todos da Série A".

Para não repetir os erros do ano passado, quando passou várias rodadas na lanterna da competição, o comante pede regularidade ao seu elenco, mas acredita na evolução do trabalho durante a parada para a Copa América que será realizada no Brasil.

"É muito importante que possamos ter um bom início e uma boa pontuação. O Ceará é prova que teve um começo muito ruim e conseguiu se manter na Série A de uma forma brilhante. O que a gente precisa fazer é um campeonato de reguralidade. Ser o mais regular possível. Todas as equipes terão esse momento (parada para a Copa América) onde poderão fazer os ajustes".

Sobre Bergson, reforço do Vovô, o treinador deixou em aberto a possibilidade do atacante estrear neste fim de semana. "É um jogador de muita qualidade. Se tiver condições, devemos levá-lo ao jogo. Não podemos fazer algumas antecipações. Todo jogador carece de um pouco de adaptação. Um clube como o Ceará tem que estar sempre atento no mercado por grandes oportunidades para fortalecer o elenco, aumentar o nível de competitividade. Isso é importante. A gente conta com ele para que possa se adaptar aos novos companheiros", finaliza.

Ceará estreia na Série A do Brasileirão neste domingo (28). Às 16h, o Alvinegro de Porangabuçu recebe o CSA/AL, na Arena Castelão.