Enderson Moreira não vê Ceará inferior a São Paulo e critica VAR: "É decepcionante"

Com vitória por 1 a 0 contra o Ceará, anotada com gol do estreante Daniel Alves, a festa foi completa no Estádio Morumbi. Apesar da boa partida, as investidas do Vovô não foram suficientes para apagar a estrela do tricolor paulista. Contudo, o jogo foi parelho e ainda contou com gol anulado, lance polêmico dentro da área ignorado pelo VAR e tumulto na beira do campo. Sobre o desempenho do comandado, o técnico Enderson Moreira ressaltou a garra do Ceará durante a partida.

"Não acho sinceramente que a gente fez um jogo abaixo do São Paulo. Foi um jogo de duas equipes, que tiveram bons momentos tanto lá quanto aqui."

Com o esquema 4-3-3, usual de partidas anteriores, conseguiu engatar boas jogadas ofensivas e finalizou tanto quanto o adversário, para Enderson Moreira, a derrota veio de detalhes que necessitam aprimoramento.

"O que falta é a arbitragem, um ou outro lance que a gente precisa ser mais competente. Nós não jogamos aqui para se defender, quantas vezes nós estávamos na linha de frente do campo do São Paulo. Então, fora de casa, a nossa postura em campo é positiva."

O técnico também não poupou a arbitragem do jogo, que decidiu a favor do tricolor paulista em lance polêmico. Após passe de Thiago Galhardo, Felippe Cardoso recebeu bola de cara para o gol, mas foi trombado pelo goleiro Tiago Volpi antes da conclusão da jogada. O atacante foi ao chão, mas a arbitragem mandou seguir mesmo diante dos protestos da equipe visitante.

"Eu não posso falar que tenho dúvidas se foi pênalti ou não. De onde eu estava, no banco, tive certeza que foi pênalti. A forma que o Volpi sai é muito imprudente. Eu queria entender o porquê da não marcação do pênalti. Como é que um VAR consegue não interferir nisso."

Após a derrota, o Ceará cai uma posição - fica em 11º com 20 pontos. O próximo compromisso da equipe é diante do Flamengo. A expectativa é de um Castelão lotado, mais de 26 mil ingressos já foram vendidos.

"É um adversário extremamente difícil. Se não é o maior orçamento, está entre os primeiros. Tem muitas possibilidades para entrar em campo. É um dos jogos mais difíceis, não só para o Ceará, mas para qualquer equipe da Série A", comentou Enderson sobre a próxima partida.