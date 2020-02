Enderson Moreira mostra incômodo com sequência de empates: "aproveitamento péssimo"

A torcida do Ceará perdeu a paciência depois do empate em 0 a 0 contra o Guarany de Sobral, neste sábado (29). As vaias vieram em decorrência de mais uma atuação ruim do Alvinegro e mais um empate, o 8º do time na temporada. Algo que incomoda não apenas os torcedores, mas também o treinador do Vovô, Enderson Moreira.

"Me incomoda demais esses empates. É um aproveitamento péssimo. Representa 33% dos pontos. É um resultado ruim pra nós, na nossa concepção. Mas precisamos reverter e temos capacidade e condição pra isso já na próxima terça-feira", destacou o comandante alvinegro, em entrevista coletiva no PV.

Enderson falou ainda sobre o que o time precisa mudar para encontrar de vez o caminho das vitórias.

"A primeira coisa que a gente precisa ter é um time organizado. Esse é o primeiro passo. Se não for um time organizado, nós vamos sofrer. Qualquer time que tem conquistas é bem organizado. Precisamos organizar bem, entender o que temos que fazer dentro de campo, nos aplicar ainda mais. Não tô aqui pra falar que tivemos jogadores com virose, que não puderma jogar...não interessa. É a camisa do Ceará. Nós precisamos dar mais. Precisamos oferecer ao torcedor luta, disposição, dedicação. Não que tenha faltado. Mas precisamos de ainda mais. Uma imposição pela vitória ainda maior. Precisamos fazer as coisas acontecerem e não esperar que aconteçam", disse.

O Ceará volta a campo na próxima terça-feira (3), para enfrentar o River-PI, pela Copa do Nordeste. O Vovô ainda não venceu na competição, acumulando cinco empates em cinco jogos.