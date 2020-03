Enderson Moreira elogia Rafael Sóbis após hat-trick: "Capacitado para fazer o que fez"

Técnico do Ceará, Enderson Moreira comemorou bastante a goleada de sua equipe por 4 a 0 sobre o River-PI pela Copa do Nordeste, na noite desta terça-feira (3), e também fez vários elogios a Rafael Sóbis, autor de três gols. O comandante alvinegro também fez duras críticas ao estado do gramado do estádio Lindolfo Monteiro, que prejudou no andamento da partida devido aos buracos e o alagamento causado pela forte chuva.

"Ele dispensa definições. O Sóbis, por si só, por sua história, por tudo aquilo que já construiu no futebol, é um jogador de altíssimo nível. Jogou em grandes ligas, foi multicampeão. Isso dispensa qualquer tipo de comentário. É um jogador preparado, capacitado para fazer o que fez", enalteceu o treinador do Vovô.

Feliz pela primeira vitória na disputa nordestina, Enderson comentou sobre como o resultado traz um pouco mais de confiança ao grupo que vinha sendo bastante cobrado por falta de triunfos. Das 12 partidas até aqui, foram oito empates e quatro vitórias, sendo essa a primeira no Nordestão. Agora, com o resultado positivo, o Vovô subiu para a quarta colocação do Grupo B e se mantém vivo para lutar pela classificação para a próxima fase da disputa.

"Sempre é importante vencer. Traz mais confiança. A gente ainda vive com o aspecto da desconfiança por tudo o que passou no ano passado e a gente precisa de resultados, não tem outro caminho. Acho que a gente já merecia em outros jogos ter saído com o placar mais elástico, com uma vitória, mas foi hoje e é claro que é muito bom. Estamos felizes porque a gente precisa se recuperar na competição, só nossa equipe jogou na rodada. Ainda temos muitos jogos e é esperar para que a gente possa ter capacidade e condição de buscar essa classificação", disse.

Assim como seu adversário, que tem como prioridade o Campeonato Piauiense e colocou uma equipe mista para a partida desta noite, Enderson Moreira também teve desfalques em sua equipe. O treinador não pôde contar com Luiz Otávio, com um trauma na coxa esquerda, além Charles, Bruno Pacheco e William Oliveira, diagnosticados com virose, e Rick, que se recupera de lesão muscular.

"Para mim, não tem nada de reserva. Nós estávamos com cinco ou seis desfalques também, mas era o Ceará contra o River. Cada um põe aquilo que acha que é o melhor. Nós hoje viemos com atletas que estavam disponíveis, que estavam prontos para jogar. A camisa do Ceará e do River que entraram (em campo)", afirmou o comandante do Vovô.

Sobre o estado do gramado do estádio Lindolfo Monteiro, o treinador não poupou críticas. Enderson reclamou da situação em que se encontrava o campo, com muitos buracos e deixando a partida "amarrada" devido ao alagamento causado pela forte chuva em Teresina, e cobrou daqueles que estão à frente da competição para que os times não sejam prejudicados por circunstâncias assim.

"A gente está com equipes de Série A, B, C ou D (no certame) e estamos disputando a Copa do Nordeste que é uma competição atraente, mas hoje jogamos como se fosse um campeonato estadual com uma equipe do interior que não tivesse condições de ter um local melhor. Isso não acontece com o River, com equipes daqui. Acho que quem está à frente da competição tem que está com cuidado. Como vamos ter espetáculo com campos assim?", questinou o técnico, que seguiu fazendo reclamações. "A principal coisa que a gente não se preocupa, que a CBF não se preocupa e raríssimas as federações que têm o cuidado, é o estado do gramado. Os caras jogam futebol. As vezes temos uma arena maravilhosa, mas um gramado péssimo. Não adianta! Enquanto a gente não começar a carimbar um pouquinho o recurso para possamos trabalhar com campos de qualidade, dificilmente vamos melhorar o nosso jogo, nosso futebol. Aqui, hoje, foi uma coisa muito parecida com futebol, mas não é da maneira que todo mundo gostaria de ver. Muitas dificuldades, muitos erros. A gente teve que criar estratégias para jogar aqui, de alongar mais a bola, não perder bola no campo, evitar falta. A gente montou uma estratégia especificamente para o jogo de hoje sabendo das dificuldades, mas não é aquilo que a gente quer apresentar", finalizou.

O Ceará volta a campo no domingo (8), quando enfrenta o Atlético-CE, no estádio Presidente Vargas, pela 3ª rodada atrasada do Campeonato Cearense. A bola vai rolar às 16h.