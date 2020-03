Enderson Moreira é sondado pelo Cruzeiro; Ceará nega contato

Enderson Moreira é o alvo principal da diretoria do Cruzeiro em 2020. O clube anunciou, nesta terça-feira (17), a promoção de Ricardo Drubscky como novo diretor de futebol, o que tornou o técnico a prioridade, apesar da negociação ser considerada difícil. O Diário do Nordeste apurou que o time entrou em contato com os agentes do treinador e estuda uma proposta ao Ceará. A informação foi publicada inicialmente pelo GloboEsporte.com.

Com passagem pelo Vovô em 2019, sendo desligado durante a Série A, Enderson retormou nesta temporada para substituir Argel Fucks, demitido em fevereiro. O contrato com o Vovô é até o fim de 2020. Dentre os pontos favoráveis para a saída do comandante, o Cruzeiro aposta no pagamento da multa rescisória, que tem valor baixo.

A relação de Enderson com Ricardo também é um trunfo na tentativa. A dupla trabalhou no América/MG em 2017, sendo campeão da Série B do Campeonaro Brasileiro, além de conquistar títulos na base da Raposa.

Procurado pela reportagem, o presidente alvinegro, Robinson de Castro, ressaltou que não foi consultado. Em 2020, sob o comando de Enderson, o Ceará soma seis vitórias e quatro empates, com aproveitamento de 73,3%. A equipe está no G-4 do Estadual e da Copa do Nordeste, além de apresentar vantagem na 3ª fase da Copa do Brasil - venceu o jogo de ida por 1 a 0 contra o Vitória/BA.