Enderson Moreira é apresentado e projeta Ceará na Série A: "Um time corajoso e ofensivo"

O Ceará apresentou hoje à tarde o técnico Enderson Moreira, que chega para substituir Lisca, demitido após a perda do Estadual e as eliminações das Copas do Brasil e do Nordeste. O novo treinador do Alvinegro, que terá poucos dias para preparar a equipe visando a estreia do clube na Série A, no próximo domingo, 28, contra o CSA no Castelão, às 16 horas, chega com um discurso otimista para o certame e querendo implementar um estilo ofensivo no Vozão, de protagonismo do jogo. O estilo, é praticamente antagonista ao de Lisca na Série A, mais concentrado em defesas fechadas e contra-ataques rápidos.

"Espero que a gente possa fazer um grande Campeonato Brasileiro. Será um grande desafio, muita emoção nos espera pela frente. É uma honra de estar no Ceará. Chego com uma expectativa enorme, sei muito bem da responsabilidade de dirigir uma equipe com uma torcida de massa como a do Ceará. Eu tenho muita confiança no trabalho que pode ser desenvolvido. O clube é muito estruturado".

Sobre expectativa da equipe para a Série A, ele quer um Ceará agressivo, buscando o jogo.

"Quero um time acima de tudo, com coragem de poder jogar, de enfrentar os adversários. Temos que respeitar muito, não tem jogo fácil, não tem uma equipe fácil de ser vencida. Mas gosto de uma equipe ofensiva, que jogue para frente, que possa jogar em transição rápida quando preciso, mas com posse de bola, jogo ofensivo. Claro que alguns adversários podem nos impôr recuar em certos momentos do jogo, mas o pensamento é de buscar o controle da partida, ser o protagonista do jogo".

Com poucos dias de trabalho até a estreia, Enderson espera um Ceará já bem postado e atuando bem na estreia, mas que os atletas precisarão de mais tempo para se adaptarem a sua filosofia de jogo.

"São ideias, alguns coisas atletas já as executam, mas como o tempo é muito curto, os jogadores podem demorar um pouco para se adaptarem, mas quando consegue, vibram com a forma de jogar".

Com o elenco reforçado para a temporada, Enderson Moreira elogiou o grupo, afirmando não sentir necessidade urgente de contratações.

"O Ceará tem um elenco forte, qualificado. Precisamos de algumas peças, de ajustes, mas acontecerá com todos os clubes. O clube precisa estar preparado para boas necessidades de mercado".

Ao elogiar o elenco, o novo treinador afirmou que o principal objetivo do clube é permanecer na Série A.

"Temos que fazer um campeonato mais equilibrado. A Série A não é uma corrida de velocidade, e sim de resistência. Sabemos que não importa como começa e sim como termina. O Ceará continuando na Série A, permanecendo durante muitos anos, seria muito importante. para que mude seu patamar no futebol brasileiro, Assim como o Bahia, o Ceará trilha um caminho muito interessante no futebol brasileiro".