Enderson Moreira confirma retornos no Ceará e não descarta mais mudanças

O Ceará deve ter mudanças para enfrentar o Cruzeiro, nesta quarta-feira (25), às 19h30, na Arena Castelão pela 21ª rodada da Série A. Quem garante é o técnico Enderson Moreira, confirmando os retornos do goleiro Diogo Silva, do lateral-direito Samuel Xavier e do meia Ricardinho, todos desfalques no último domingo contra o CSA. Assim, Lucas França, Cristovam e William Oliveira voltam para a reserva. Além das 3 mudanças, o treinador não descartou mais mudanças para voltar a vencer.

"Os três retornos já estavam programados. O Samuel saiu por cartão amarelo e não por problemas técnicos. O Ricardinho da mesma forma, não jogou por desconforto muscular e se tiver 100% vai jogar. O Diogo Silva não jogou por uma questão estratégica, por estar pendurado e não corrermos riscos de perdê-lo para amannhã. Além deles, estamos avaliando muito as possibilidades, de fazer outras mudanças", declarou.

Em seguida, sem detalhar que mudanças seriam estas, Enderson deu a entender que a equipe precisa de um fato novo, ideias novas em campo para voltar a vencer.

"Estou pensando nisso há algum tempo, uma mudança para criar algo diferente. Para dar força na bola parada, no jogo aéreo, jogada individual. Pensar em um jogador que possa estar momento mais iluminado para nos ajudar".

Vivendo um jejum de 6 jogos sem vencer, o Ceará é o 14º na tabela com 22 pontos e recebe o time mineiro, 18º com 18 pontos.