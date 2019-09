Enderson Moreira confirma dúvida sobre meio-campo e avalia reencontro com CSA

O Ceará quer começar o segundo turno do Campeonato Brasileiro com o pé direito. O time reencontra o CSA no Estádio Rei Pelé, no domingo (22), às 16 horas. Para o duelo, o Vovô tem algumas mudanças na escalação. Luiz Otávio desfalca a equipe novamente, e Samuel Xavier, suspenso, dá espaço para Cristovam. Enderson Moreira confirmou que ainda está avaliando a situação de Ricardinho, e que pode usar Pedro Ken ou William Oliveira.

"Ainda estou avaliando o não-início do Ricardinho", destacou em coletiva de imprensa.

Durante o treino desta sexta-feira, Ricardinho fez aquecimento, saiu durante o parte da atividade para avaliação médica, mas retornou após cerca de 15 minutos para o restante do aquecimento.

No primeiro confronto pela temporada, na estreia no campeonato, o Alvinegro foi vencedor com uma goleada de 4 a 0, na Arena Castelão. Dessa vez as equipes se reencontram, mas em outros domínios. O técnico alvinegro avalia que a equipe está em bom momento e pode surpreender.

"Quando enfrentamos o CSA ninguém estava passando por dificuldades, lembro que foi um jogo difícil. São momentos completamente diferentes, já passaram muitos meses, muitos jogos. Nunca é a mesma situação. A equipe está em um bom momento, é um grande desafio que temos pela frente."

O Vovô encerrou o primeiro turno com 22 pontos e na 13ª posição da tabela do Campeonato Brasileiro. O time faz uma sequência complicada, com três derrostas e dois empates seguidos.

"Essa questão do resultado, claro que ficamos muito frustrados, assim como o torcedor. Não é uma situação só do Ceará no campeonato, quase todos os clubes passam por isso em algum momento. Essa vitória ainda está nos escapando em algum momento. Sei que o que temos no futebol brasileiro é o resultado, não adianta jogar bem e não vencer. Confeso que como o time tem atuado nos dá sempre uma perspectiva de que essa vitória pode vir a qualquer instante.", apontou.