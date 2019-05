Enderson Moreira analisa resultado diante do Goiás: "Péssimo pelo jogo que fizemos"

Se a estreia do Ceará com goleada por 4 a 0 ante o CSA deu a tranquilidade necessária para um início de Série A, com o Vovô liderando na 1ª rodada, as derrotas para Cruzeiro (fora) e Atlético/MG (em casa) foram amenizadas por serem contra gigantes do futebol brasileiro e pela boa atuação do time alvinegro, a derrota para o Goiás chega com um contexto diferente.

Perder um confronto direto pela permanência, mais uma vez jogando bem mas desperdiçando suas chances, e claro, sofrendo um gol aos 45 do 2º tempo faz o alerta ligar no Vovozão, já que as colocações, que eram boas até então pelo saldo feito na estreia, já é preocupante, com o time em 15º e próximo da zona de rebaixamento, com apenas 25% de aproveitamento.

“O resultado foi péssimo, por tudo que fizemos no 2º tempo. Temos que nos prepararmos melhor, termos mais maturidade. Aceleramos demais o jogo e tomamos um gol de contra-ataque. Tínhamos que ter mais de tranquilidade no fim do jogo e de esperar um erro do adversário. O 2º foi tempo todo nosso e o resultado justo seria um empate pelo que jogamos”, disse o técnico Enderson Moreira.

O técnico do Vozão, garante que o time buscará uma reação na Série A com muito trabalho.

"Sabemos do poder da equipe, que pode mais. Vamos cobrar, exigir isso. Claro que 3 derrotas seguidas Incomoda, mas o Ceará tem histórico de reagir bem, de sair de momentos de dificuldade, e estamos focados nisso. Vamos fazer o que tiver que ser feito. Só jogar melhor que o adversário não é suficiente”, explicou o treinador do Ceará.