Enderson Moreira afirma ter confiança no elenco: "Pode nos dar um ano muito vitorioso"

Enderson Moreira fez sua reestreia no comando do Ceará com uma vitória importante que, além de ter sido a primeira do ano fora de casa, classificou o time para a segunda fase da Copa do Brasil. Em coletiva após o triunfo sobre o Bragantino-PA, o comandante alvinegro criticou o estado do gramado do estádio Diogão, afirmou confiar no elenco e elogiou o trabalho deixado por Argel Fucks, ex-técnico da equipe.

"É uma equipe para podermos iniciar as competições e acho que o time do Ceará, assim como qualquer outro do Brasil, está atenta à alguma grande possibilidade (no mercado), mas no momento achamos que temos um grupo forte, que pode nos dar um ano muito vitorioso e com grandes resultados", disse o treinador.

Tendo seu retorno anunciado no domingo (9), Enderson desembarcou bem Belém do Pará na manhã do dia seguinte e teve apenas segunda (10) e terça (11) para realizar seus trabalhos com o grupo, pois na quarta (12) já teria jogo imporante pela Copa do Brasil. No entanto, apesar de pouco tempo para colocar seu estilo de jogo em prática, o treinador confessou que viu muita coisa boa na atuação da equipe e elogiou o trabalho que vinha sendo pelo ex-treinador.

"Dentro daquilo que a gente tinha como proposta, agradou bem. Claro que é início de trabalho, é uma equipe bem montada pelo Argel (Fucks), com muitos princípios que são bem interessantes", disse o novo técnico. "É um misto de trabalho daquilo que foi feito com o Argel, algumas coisas que eu particularmente acho que foram importantes, alguns encaixes. Tivemos muito pouco tempo para treinar, mas conversamos bem. Temos jogadores de muita inteligência, principalmente para absorver a ideia, mesmo sem os treinamentos, e, claro que temos um caminho longo pela frente. Não poderia pensar nesse momento em criar uma expectativa que tudo iria sair corretamente".

Apesar de elogios ao time, o treinador foi crítico ao estado do gramado Diogão. Com falhas e buracos, o futebol das duas equipes acabou sendo prejudicado, segundo o comandante alvinegro.

"Atrapalha as duas equipes, não só o Ceará. Eu sei a realidade de cada clube, a dificuldade. Trabalhei em outros clubes também com alguma dificuldade, mas o espetáculo para o público que vem, é claro que atrapalha as duas equipes. A gente sabe que é um período de chuva, traz mais dificuldades nessa manutenção de campo, mas eu acho que o espetáculo poderia ser melhor se o campo tivesse com o piso melhor", disse.

Treinador da equipe durante boa parte da Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado, o treinador retornou e recomeça o trabalho do zero. Ainda que em pouco tempo, Enderson já afirma que, com a qualidade do elenco formado para as competições desta temporada, é possível acreditar e ir em buscar de coisas grandes para o time.

"Estou começando a colocar algumas coisas, mas só com o tempo vamos conseguir, talvez, chegar no nível que eu, particularmente, acho que essa equipe pode demonstrar nas partidas. A equipe do Ceará, desde o ano passado, vem tentando aprimorar a formatação de uma equipe. Temos jogadores muito importantes, de boa qualidade. Estou muito confiante que a gente possa acertar a equipe, encaixar um bom time para que possamos buscar bons resultados, boas classificações e títulos", finalizou.

No próximo sábado (15), o Ceará recebe o Bahia, às 16h, na Arena Castelão, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste.