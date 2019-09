Enderson lamenta lesão de Luiz Otávio: "Um dos maiores zagueiros do Brasil"

O Ceará embarca na tarde desta quinta-feira (5) para São Paulo com destino para a Arena Corinthians, onde enfrenta o Coringão, sem um dos pilares de sua equipe. O zagueiro Luiz Otávio irá passar 3 semanas fora dos gramados por conta de lesão na coxa. O técnico Enderson Moreira comentou sobre a ausência do xerife da defesa alvinegra em coletiva.

Na minha concepção é um dos maiores zagueiros do Brasil

"Eu lamento muito pelo Luiz, ele tem um astral muito bom, uma liderança silenciosa, por não falar tanto, mas a atitude dele fala mais do que mil palavras. Na minha concepção é um dos maiores zagueiros do Brasil. Atleta de alto rendimento está muito próximo de se lesionar. Mas a gente não pode transformar isso no maior dos nossos problemas", contou o treinador do Vovô.

Tiago Alves deve atuar em seu lugar pelo lado esquerdo da zaga, posição em que o defensor já jogou, mas não é a sua de origem. Enderson não considera que esse deslocamento seja um problema para o atleta.

"Nunca vi um zagueiro ser recomendado por jogar só de um lado. Zagueiro não tem lado. O zagueiro pode ter um lado preferencial, o que não é o caso do Tiago. Não vejo nenhum tipo de especificação nesse sentido", explicou o comandante alvinegro.

Além de Luiz Otávio, outro titular em dúvida para o jogo válido pela 18ª rodada é Leandro Carvalho, que teve uma cefaleia nesta semana.

"A dúvida maior é Leandro Carvalho mesmo. Ele ficou um tempo inativo, diferente dos outros. Então estamos observando se ele começa o jogo ou se fica como opção para o resto da partida", disse Enderson.

A partida contra o Corinthians, atual 3º lugar na tabela do Campeonato será às 11h deste sábado (7), horário contestado pelo técnico do Ceará devido à temperatura.

"A gente é acostumado a treinar pela manhã. Isso não é o problema. O problema é pegar esse horário de 11 horas às 13 horas que é o pico em termos de calor em qualquer parte do país. Em determinadas estações, isso pode ser amenizado. Mas, isso já está colocado e a gente vai fazer o jogo da melhor forma possível"