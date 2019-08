Enderson indica possível retorno de Leandro Carvalho ao time titular: "Pode ter o retorno sim"

Em coletiva nesta sexta-feira (16), o técnico do Ceará, Enderson Moreira, alertou sobre os perigos que o elenco alvinegro deve enfrentar contra o São Paulo neste domingo (18), às 16h, no Morumbi. A expectativa para o confronto pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro é de estádio lotado por conta das estreias de Juanfran e de Daniel Alves com a camisa tricolor, o que também preocupa o treinador do Vovô.

"A equipe do São Paulo tá vivendo um ótimo momento, com grandes contratações. Já tinha um elenco muito forte e com o Daniel Alves e o Juanfran são dois atletas de muito peso para a equipe. Então a gente sabe que é um dos jogos mais difíceis. O Cuca é muito estrategista, pensa muito o jogo, nos detalhes, tem muitas jogadas preparadas para enfrentar determinados adversários. A gente acha que deve enfrentar um estádio cheio, então temos que estar bem preparados para fazer uma boa partida", disse Enderson.

Uma dúvida positiva para o comandante do Vovô e quem atua no lado direito do ataque neste sábado. Para a posição, Mateus Gonçalves, Wescley e Leandro Carvalho disputam a vaga, uma competição saudável de acordo com Wescley. Porém, Enderson ainda não decidiu quem deve ser titular contra o São Paulo.

"São duas boas opções. Pode ser que a gente possa iniciar com o Leandro ou com o Wescley, muda um pouco em termos de característica, mas são dois ótimos jogadores que podem nos ajudar muito nesse jogo. A gente pode ter o retorno do Leandro sim", falou o treinador.

Nesta sexta-feira, foram convocadas a Seleção principal e a Seleção olímpica para amistosos em setembro, com dois atletas revelados pelo Ceará no grupo olímpico: Artur Victor e Arthur Cabral. Enderson avalia os nomes como consequência do bom trabalho de base em Porangabuçu além de parabenizar o título do Campeonato Cearense sub-20 nesta quinta-feira (15).

"Eu fico muito feliz porque isso é sinal do trabalho, a gente acabou de ser campeão ontem do sub-20. Eu trabalhei na base durante muitos anos, é muito importante você ganhar as competições, a questão da formação da base é extremamente importante. O objetivo da base é esse: formar atletas", concluiu o técnico.