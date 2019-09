Enderson indica gol de Leandro Carvalho ao Puskás: "concorrente muito forte"

O gol olímpico de Leandro Carvalho, em Itaquera, neste sábado (7), certamente não vai ser esquecido pelo torcedor do Ceará. Foi com a jogada, aos 47 do 2º tempo, que o time conseguiu empatar com o Corinthians em 2 a 2, pela 18ª rodada da Série A do Brasileiro. Para o técnico Enderson Moreira, o lance já é um dos favoritos ao próximo Puskás, premiação da FIFA que elege o tento mais bonito no ano.

"Acho que é um concorrente muito forte. É raro ver isso. Ver gol olímpico é raro. Com pé direito do lado direito é mais raro ainda. E da forma como a bola entrou. Além de ser Corinthians, em cima de um excepcional goleiro, e a bola resvala na trave no primeiro pau, o que tira a chance de o Cássio pegar... É um concorrente muito forte", afirmou.

Além do golaço, o resultado em São Paulo ainda traz dois significados importantes ao Vovô: encerra a sequência de três derrotas consecutivas no Brasileirão e mantém o tabu, que chega ao 3º jogo, de invencibilidade da equipe no estádio corintiano. Enderson também destacou a força de reação do Alvinegro de Porangabuçu no duelo, que saiu perdendo por 2 a 0 na etapa inicial, sendo um deles contra de João Lucas, e ainda viu o árbitro de vídeo (VAR) anular o gol de Felippe Cardoso devido impedimento.

"Fizemos um gol contra e o impedimento foi por muito pouco. A gente acaba tomando algumas pancadas. O poder de reação do grupo foi muito bom. Fazer com que uma infelicidade de um atleta possa ser reparada de alguma forma com a conquista desse ponto. Nossa sequência era extremamente difícil. Que bom que a gente conseguiu ainda buscar esse ponto, que era muito importante", declarou.

Na tabela, o Ceará ocupa provisoriamente a 12ª posição, com 21 pontos. No próximo sábado (14), encara o Botafogo na Arena Castelão, às 21 horas, para fechamento do 1º turno.