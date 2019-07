Enderson faz mistério sobre escalação e espera vitória contra Palmeiras: "É possível"

O Ceará encerrou preparação no CT de Porangabuçu, nesta sexta-feira (19), para enfrentar o Palmeiras. Com portões fechados, o técnico Enderson Moreira comandou a atividade com bola em campo. Para o duelo de domingo (20), às 19 horas, na Arena Castelão, o comandante afirmou que o plantel alvinegro tem capacidade para bater o líder da Série A do Brasileiro com o apoio da torcida.

"O Palmeiras tem mudado a equipe, mas não muda o padrão. A história do Felipão é um exemplo de treinador vitorioso e que montou equipes boas e competitivas. Uma equipe que não perde no brasileiro há 34 jogos. A gente sabe que é difícil, mas é possível. Espero fazer um grande jogo", explicou.

"Ele joga de maneira diferente e erra pouco, quase nada. O Palmeiras é um time que marca bem, firme e tem muita transição. Tem jogadores de altíssimo nível, muito perigosos, então precisamos minimizar ao máximo a possibilidade de erro", analisou.

Principal nome da defesa alvinegra, Luiz Otávio volta ao time titular contra o Palmeiras Foto: JL Rosa / SVM

Para o confronto, o Vovô não conta com o volante Fabinho, que recebeu terceiro cartão amarelo, mas ganha o retorno do zagueiro Luiz Otávio, que cumpriu suspensão contra o Fluminense. O treinador garantiu a presença do defensor entre os titulares e fez mistério sobre a formação do ataque.

"O Luiz Otávio deve voltar. (Contra o Fluminense) Valdo fez um jogo tão bom quanto o Tiago Alves, que é um terceiro titular. O Bergson está no mesmo processo do Wescley (transição do Departamento Médico), acho difícil que comece jogando pelo tempo inativo. O Wescley, se for para o jogo, não deve começar. A partir da semana que vem, irão poder começar uma partida", revelou.

Recuperado de lesão, o meia Juninho Quixadá deve ser relacionado para o duelo com o Verdão. A provável escalação é: Diogo Silva; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Valdo e João Lucas; Willian Oliveira, Ricardinho, Fernando Sobral e Thiago Galhardo; Felippe Cardoso e Mateus Gonçalves.

Na tabela, o Ceará é o 14º colocado, com 11 pontos. Já o Palmeiras é o 1º do Brasileirão, com 26.