Enderson explica opção por Romário em alteração e projeta jogo contra Vasco

Após o empate com o Bahia no Castelão pela 8ª rodada do Campeonato Brasileira, o técnico do Ceará, Enderson Moreira, lamentou o resultado e o desempenho recente da equipe na competição.

"Fizemos dois bons jogos e merecíamos resultados diferentes. Não mereceu perder para o Santos e foi bem superior que o Bahia. Criamos as principais oportunidades contra uma equipe que tem uma transição muito forte, que tem jogado contra os grandes e criado boas oportunidades. A gente teve o controle do jogo, conseguiu neutralizar bem, criamos boas situações. É frustrante porque a gente não conseguiu o objetivo principal que é pontuar, mas estamos evoluindo. Estamos pecando no detalhe. É uma finalização que podia dar um passe para trás, estamos precipitando com o tempo em situações boas, mas isso é o tempo que vai mostrar cada vez mais", disse o treinador do Vovô.

Aos 22 minutos da segunda etapa, o centroavante Bergson foi sacado para o lugar de Romário, que não jogada desde a segunda fase do Campeonato Cearense contra o Ferroviário. Durante a coletiva, Enderson explicou a alteração, que nos jogos passados lançava Ricardo Bueno ao campo.

"O que eu conversei com o Bueno e ele foi muito tranquilo quanto a isso foi que eu queria dar uma oportunidade ao Romário. Então o Bergson ia iniciar o jogo e minha primeira opção seria o Romário. E nessa conversa, a gente definiu e ele entendeu. Foi opção minha para poder ver o Romário, não sei se depois disso o Ricardo tomou alguma decisão, mas foi muito claro", contou o comandante alvinegro.

Na próxima rodada, o Ceará encara o Vasco na quinta-feira (13), às 19h15, o em São Januário. Embora o Gigante da Colina esteja na zona de rebaixamento, Enderson não subestima o peso do time comandando por Luxemburgo.

"O Vasco é um gigante do futebol brasileiro. A gente sabe que passa por dificuldades, principalmente problemas financeiros, mas é o Vasco. Dentro de São Januário cria muitos problemas para qualquer equipe. Conseguiu um bom resultado contra o Internacional e a gente vai se preparar para conseguir um bom resultado", concluiu o técnico.