Enderson elogia postura do Ceará e afirma: "com mais tranquilidade teríamos feito o terceiro gol"

Além de vencer o Grêmio pelo placar de 2 a 1, no último domingo (19), pela 5ª rodada a Série A do Brasileirão, na Arena Castelão, o Ceará também jogou bem e convenceu. Superior no primeiro tempo e sabendo suportar a pressão no segundo, principalmente no fim da partida, a postura da equipe gerou elogios por parte de Enderson Moreira. O técnico também afirmou que sua equipe teria chegado ao terceiro gol se tivesse tido mais calma na hora da finalização.

"As principais chances deles foram em bolas aéreas, no abafa, mas soubemos controlar muito bem. Se tivéssemos um pouco mais de tranquilidade, teríamos feito o terceiro gol", disse o treinador alvinegro.

Para o comandante do Vovô, os trabalhos realizados no decorrer da semana, onde foi exigido bastante dos atletas, surtiu efeito.

"Fizemos uma semana muito forte de trabalho. Na sexta-feira, eu senti que tinha exigido muito de todos eles. É lógico que quando tem uma mudança de treinador o método de trabalho modifica também. Eu tenho uma forma de pensar diferente em termos de trabalho, treinamento. E, até esse processo de adaptação, é um processo que causa dor muscular, o atleta sente um pouco. Eu fiquei muito feliz porque a entrega e a dedicação deles foi fantástica", comentou. "O resultado foi muito merecido o resultado pela entrega, dedicação dos atletas, qualidade de jogo, organização tática. Estou muito orgulhoso de todos".

Sobre Rick, jovem oriundo das categorias de base, o técnico elogiou o atacante que fez sua estreia na Série A do Brasileirão.

"Ele veio treinar conosco uma vez, eu observei e já requisitei que ele ficasse com a gente essa semana e fui observando. É um menino de personalidade, as respostas foram boas, o treinamento foi bom e eu tive confiança", disse em elogiou ao jovem de 19 anos. "Eu, como treinador de um clube, preciso deixar um bom trabalho aqui independente de resultado e isso se faz com boas escolhas em termos de base, de revigorar, deixar uma equipe com um perfil interessante. Eu olho muito para a base. Antes de qualquer movimento fora, eu gosto de olhar para base. Eu sou oriundo de lá e sei que as vezes a gente fecha a porta de muitos meninos que podiam ser promissores dentro de clube", finalizou.

Na outra segunda-feira (27), o Ceará visita o Avaí/SC, no estádio Ressacada. Em jogo válido pela 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a bola rola às 20h.