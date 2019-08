Enderson elogia Ceni e sinaliza mudanças no Ceará para o Clássico-Rei: "Uma peça ou duas"

O Ceará encerrou preparação para o Clássico-Rei nesta sexta-feira (2), com treino fechado no CT de Porangabuçu. Em entrevista coletiva após a atividade, o técnico Enderson Moreira elogiou Rogério Ceni, comandante do Fortaleza, mas ressaltou que espera sair mais feliz com o duelo de sábado (3), na Arena Castelão, às 19 horas, pela 13ª rodada da Série A do Brasileiro.

"A gente esteve presente em dois módulos do curso da CBF. Ele relatou esse início como treinador. Eu acabei sendo campeão (da Série B) com o América/MG. Ano passado, ele ganhou esse título, então parabenizei. Há essa relação de respeito, o Rogério carrega um exemplo como atleta, um número absurdo de gols e está em uma nova etapa. A gente se fala quando é necessário, há uma admiração pelo trabalho e o pessoal, mas espero que amanhã a gente possa ser mais feliz e conquistar esses três pontos", relatou.

Para o confronto, o Ceará vai contar com a estreia do meia Lima, que está regularizado e vinha se recondicionando fisicamente nas últimas semanas. Sem dar detalhes sobre a time que vai a campo, Enderson abriu a possibilidade de mexer no plantel principal que perdeu para o Internacional, na rodada passada do certame.

"Nós não vamos alterar muito do que vem sendo feito não. De jogo para jogo pode ter um, dois, três movimentos, não vamos sair muito desse contexto", declarou. Na sequência, confirmou que realmente deve alterar o time. "Tem algumas coisas que são detalhes e a gente acha importante preservar. A gente não vai fazer modificações tão importantes. Vamos modificar uma peça ou duas, mas nada que seja tão significante assim", declarou.

William Oliveira é dúvida

William Oliveira foi titular no último Clássico-Rei de 2019, na final do Campeonato Cearense Foto: JL Rosa / SVM

O volante William Oliveira é dúvida para o Clássico-Rei. Se recuperando de uma fratura no nariz, o atleta voltou a treinar três dias atrás e deve ser vetado pelo departamento médico alvinegro, segundo informou Enderson Moreira.

"Acho complicado (jogar) por causa da situação dele. Veio de um período enorme inativo, quando retornou, teve esse problema e voltou a treinar dois ou três dias atrás. Vamos definir com o departamento médico, mas acho difícil", explicou.

No DM, o Ceará tem o goleiro Richard e os atacantes Alex Amado e João Paulo, todos com prazo de retorno aos gramados apenas nas rodadas finais do Brasileirão. Os meias Felipe Silva, Juninho Quixadá e Wescley - que enfrentaram uma série de lesões - treinaram com o restante do grupo ao longo da semana e surgem como opções diante do Fortaleza.