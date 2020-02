Enderson elogia atuação do Ceará e alerta Leandro Carvalho: "Falta maturidade"

Uma vitória nos pênaltis, com dificuldades, mas que valeu R$ 1,5 milhão. O resumo é o da classificação do Ceará contra o Oeste nesta quarta-feira (19) pela Copa do Brasil. A decisão foi para a marca do cal porque o Vovô empatou em 1 a 1 no tempo regular - 4 a 2 nas cobranças. Apesar da tensão, o técnico Enderson Moreira exaltou a atuação do atacante Leandro Carvalho, que marcou pela primeira vez em 2020.

"O Leandro é uma pessoa do bem, só faz mal para ele mesmo. Falta maturidade, e a gente está ajudando. Não tem ninguém passando a mão na cabeça dele, tem conversa para conscientização. Ele foi importante ano passado. O gol dele de hoje são poucos que conseguem: mantendo o controle e finalizando com a perna contrária", analisou.

As cobranças existiram porque na última partida, diante do Bahia, o atleta foi expulso no banco de reservas. Apesar da punição, se manteve entre os titulares. Enderson ainda explicou que o time se portou bem no 2º tempo, quando foi a vez de Klaus ser advertido com vermelho.

"É uma questão emocional. A gente baixou as linhas, ficou compacto. E em alguns erros deles, saiu com inteligência. Conseguimos entender o jogo com um a menos e criamos boas situações", afirmou.

Com o resultado, o Vovô garantiu vaga na 3ª fase da competição. O próximo adversário será conhecido do vencedor de Vitória/BA x Lagarto/SE. Nessa etapa, os duelos são de ida e volta, com ordem dos mandos definidos em sorteio.

Confira outros pontos da entrevista

Fernando Prass

"É um jogador de nível de seleção. Rodou no começo da carreira e teve o ápice nos grandes clubes".

Oeste

"As equipes paulistas são muito preparadas, não param de ter jogos difíceis. A gente sabia eles não iriam ter receio de jogar. A partir do pênalti tivemos organização para superar as dificuldades".