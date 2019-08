Enderson destaca superioridade do Ceará no Clássico-Rei: "Merecemos"

O técnico do Ceará, Enderson Moreira, destacou a superioridade do Ceará na vitória por 2 a 1 contra o Fortaleza, afirmando que o time mereceu a vitória, pelas chances criadas, principalmente no 1ºtempo.

"Nós tivemos um volume de jogo muito bom, criamos muitas chances além dos dois gols, não permitindo o Fortaleza uma chance sequer no 1º tempo, sem nenhum chute no gol até o pênalti. Pelo que jogamos foi merecido o resultado, em um jogo muito grande, um clássico que deixa todo mundo muito satisfeito. Tivemos muito mérito na proposta de jogo, encurtando o jogo, marcando agressivamente".

Enderson destacou que a partida só mudou de panorama após o pênalti marcado para o Fortaleza. O treinador do Ceará classificou a marcação como "bizarra".

"Após o gol dado, em um erro bizonho da arbitragem, o jogo mudou. Com a diferença só de um gol, fica um jogo tenso, toda bola jogada na área era perigo. Mas conseguimos controlar e sair com uma vitória muito importante para a gente".

