Enderson destaca força no jogo aéreo do Ceará: "temos que aproveitar essa situação"

Uma vitória por goleada, na estreia da Série A e no primeiro jogo sob o comando do técnico Enderson Moreira, era tudo o que o Ceará precisava para ter mais tranquilidade no início da competição.

O placar elástico começou a ser construído com um gol de cabeça de Ricardo Bueno, aos 19 minutos, aproveitando um cruzamento de Samuel Xavier. A jogada, inclusive, foi ressaltada pelo treinador do Alvinegro depois da partida.

"A gente tem sempre essa possibilidade com jogada curta, e foi bem executada. A batida do Samuel foi excelente e conseguimos sair na frente. Temos tanta qualidade na bola parada que temos obrigação de aproveitar bem. Os jogadores estão sendo bons batedores e bons cabeceadores. Temos que aproveitar essa situação", disse Enderson Moreira.

Apesar do bom resultado, o técnico do Ceará ainda disse que conversou com os atletas sobre as possíveis dificuldades dentro da competição. "Tomara que a gente possa ter uma temporada muito positiva. Eu tenho falado com os atletas que temos que nos preparar para as dificuldades. Vamos passar por momentos que as coisas vão estar difíceis e quero preparar nossa equipe para esses momentos", observou.

O Ceará volta a campo nesta quarta-feira (1º), fora de casa, quando irá encarar o Cruzeiro, às 19h15, no Mineirão, pela 2ª rodada do Brasileirão. A delegação do Vovô segue viagem na tarde desta segunda-feira (29) para Belo Horizonte/MG, local da partida.