Enderson avalia derrotas no Ceará: “no dia que o presidente achar que o trabalho não está bom..."

A derrota do Ceará para o Athletico/PR, neste sábado (31), na Arena da Baixada, começa a trazer pressão para o técnico Enderson Moreira. Reconhecendo a atuação abaixo no revés, terceiro seguido na Série A do Brasileiro, o comandante encara como natural se o presidente alvinegro, Robinson de Castro, não o quiser mais no cargo.

"No dia que o presidente achar que o trabalho não está bom... É uma coisa mais do que natural no futebol brasileiro. Não tem nenhum tipo de espanto, não tem nada. Quando estávamos com duas vitórias seguidas, sempre achei que o time tinha muita coisa para melhorar. Agora, com três resultados ruins, não acho também que está tudo errado”, explicou.

Ocupando provisoriamente a 15ª posição, com 20 pontos, a equipe pode encerrar a 17ª rodada com duas colocações a menos, a depender do resultado dos jogos. Mesmo com o momento de oscilação, no entanto, não há risco do time entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada, quando enfrenta o Corinthians, sábado (7), às 11 horas, em Itaquera.

Enderson comparou a situação com o argentino Jorge Sampaoli, que dirige o Santos e chegou a perder a liderança do Brasileirão após ficar sem vencer por três jogos - vale ressaltar que o time recuperou a ponta com a vitória sobre a Chapecoense.

“Tem equipes poderosas que também passam por momentos de dificuldades. O Santos vinha de quantos resultados ruins? Por que ninguém falou que o Sampaoli estava pressionado? Porque faz parte do campeonato. O Santos, que era líder até outro dia, ficou três jogos sem vencer”, afirmou.

A delegação alvinegra tem retorno previsto para a capital cearense neste domingo (1º), às 12 horas. A reapresentação da equipe ocorre na segunda-feira (2), às 15h30, no CT de Porangabuçu.

Confira outros pontos da entrevista

Jogo com o Athletico/PR

“Nós viemos com aquilo que temos de melhor com condições para poder participar. Honestamente, foi um jogo tecnicamente aquém daquilo que as duas equipes podem fazer, com poucas oportunidades. A gente tem que se adaptar um pouquinho para jogar aqui, porque é diferente, assim como quem vai jogar no Castelão também precisa se adaptar a algumas situações. A gente lamenta porque tomamos o gol no último momento ali num lateral".

Substituições

"Fizemos três modificações para colocar o time o mais ousado possível. A gente sabia que tínhamos que fechar para não deixar o Athletico em situações. Eles também sabem disso. Uma equipe vai anulando a outra".

Sequência negativa

"Não precisa ficar falando isso de três derrotas. A gente trabalha no Brasil e sabe muito bem como a banda toca. Eu acho que estamos fazendo um campeonato muito bom. Nós viemos aqui e disputamos o jogo, assim como foi com São Paulo, Flamengo. Nos venceram porque foram mais eficientes, mas tivemos boas oportunidades também. Fizemos os goleiros trabalharem, tivemos gols anulados.. não dá para lamentar. O futebol é assim e todo mundo passa por isso".