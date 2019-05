Enderson afirma que placar diante do Cruzeiro não fez justiça: "empate seria injusto"

Foto: arquivo/Diário do Nordeste

O Ceará perdeu a primeira partida pela Série A do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (1º), contra o Cruzeiro, no Mineirão. O Vovô teve a chance de abrir o placar de pênalti ainda no primeiro tempo, mas Fábio pegou a cobrança de Ricardo Bueno.

>Análise: desperdício de chances custou caro ao Ceará contra o Cruzeiro

Após a partida, o técnico Enderson Moreira disse que o resultado não fez jus ao que o Ceará apresentou dentro de campo contra o bicampeão da Copa do Brasil.

"Demonstramos dentro de campo que merecíamos um resultado bem diferente. Acho que até um empate seria injusto. Nossa equipe criou as principais situações. Teve um comportamento muito bom principalmente no segundo tempo, contra um gigante do futebol brasileiro, um dos favoritos ao título"

Ao todo, o Alvinegro teve mais finalizações que a Raposa: foram 14 nos 90 minutos, contra 12 do adversário. No segundo tempo, a equipe aumentou a intensidade na busca pelo empate, e teve um gol anulado.

O zagueiro e capitão alvinegro, Tiago Alves, também comentou sobre o placar com o Cruzeiro, e acredita na força do time contra os próximos adversários.

"Não digo que é normal perder pro Cruzeiro. Nosso time tá preparado pra jogar tanto contra o último colocado quanto contra o primeiro. O empate seria mais justo do que a derrota", disse o atleta.

Ricardo Bueno em disputa de bola com zagueiro Léo. Atacante pouco apareceu durante o jogo. Foto: JL Rosa

Reforços e retornos

O meia Thiago Galhardo foi anunciado como novo jogador do Vovô. Porém, Enderson Moreira não conta nem com o reforço nem com os atletas que estão se recuperando de lesão, como Wescley e Felipe Silva, para o confronto contra o Atlético-MG.

"Ele (Thiago) deve se apresentar sexta-feira. O jogo é sábado, então acho complicado. Os outros dois acho muito difícil. Não podemos nos precipitar no retorno desses atletas"

O Ceará encara o Atlético-MG no sábado, às 21h, na Arena Castelão. O Galo está na vice-liderança do nacional, enquanto o Vovô caiu para 4ª posição.