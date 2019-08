"Encerrou o ciclo de contratações para a Série A", diz presidente do Ceará

A menos que apareça alguma ótima oportunidade de mercado, o Ceará não deverá contratar nenhum outro jogador para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. A afirmação foi feita pelo presidente do clube, Robinson de Castro, em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (21).

"A gente não vai mais buscar contratar para a Série A. Claro, se aparecer algum jogador extraordinário, que a gente saiba que em alguma determinada posição vai fazer a diferença, a gente pode trazer. Mas não estamos ligando pra ninguém procurando contratar. Para nós, encerrou o ciclo de contratações para a Série A", garantiu o mandatário alvinegro.

Atualmente, o elenco do Ceará conta com 31 jogadores. Goleiros (3), zagueiros (5), laterais (4), volantes (6), meias (5) e atacantes (8).

O dirigente falou ainda sobre reforços que o clube segue contratando para disputas da Taça Fares Lopes.

"Estamos contratando jogadores mais jovens, com grande potencial, que atuarão na Fares Lopes e também no grupo sub-23. Igor Reis, atacante, do Atlético-MG, é rápido e bom jogador, com grande potencial. Tem o Lucas Bessa, volante, que vem do Internacional. Até tentamos trazer ele ano passado, mas acabou indo pro Inter. E também o Richard, atacante, que estava no Tigres-MEX", disse Robinson.